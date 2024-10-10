В Британии заговорили об отправке военных на Украину

Группу военных инструкторов из Великобритании могут отправить на запад Украины для обучения местных солдат. Как сообщает The Times, такое развитие событий в настоящее время обсуждает английское военное командование и руководство страны.

По информации издания, разговор идет о небольшой группе военных, которым предстоит заняться интенсивной базовой подготовкой новобранцев перед отправкой последних на фронт. Источники СМИ в двух странах заявили, что подобным образом удастся снизить финансовые затраты и другие издержки, связанные с обучением военных из Украины в Великобритании.

Британский источник заявил, что обучение могли бы организовать подальше от линии фронта, а по мнению его украинского коллеги, приезд жителей стран ЕС стал бы «сильным» сигналом для Москвы и примером для других членов НАТО.

Ранее сообщалось о том, что украинский политик призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.