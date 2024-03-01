IT-эксперт Ермаков оценил успехи пациента с микрочипом в мозгу от Neuralink

Компания Илона Маска Neuralink смогла добиться успехов в области управления силой мысли. Испытуемый смог управлять компьютерной мышкой лишь подумав об этом. Эксперт в области технологий и программирования Алексей Ермаков рассказал, чем примечателен проект известного американца, пишет RuNews24.ru .

Маск не открыл Америку, ведь неинвазивные нейроинтерфейсы используются в разных сферах уже давно. Например, при взаимодействиях с играми, где нужно управлять своим телом и биоэлектрической активностью. По словам Ермакова, больше всего в проекте предпринимателя поражает именно вживление чипа в мозг. Испытуемый при этом ощущал себя хорошо и не переживал побочных явлений.

Эксперт отметил, что такой шаг в сторону развития нейроинтерфейсов особенно поможет людям с болезнями головного мозга или поражениями тела, которые можно будет стимулировать улучшенными импульсами. Кроме того, технологии помогут мозгу обрабатывать больше информации.

«При этом китайцы также провели успешное вживление чипа в мозг пациента еще 24 октября 2023 года. Однако признается проблема как безопасности самого пациента, так и безопасности данных», — добавил Ермаков.

Специалист сомневается, что чипы смогут взламывать и вредить людям. Злоумышленникам куда проще атаковать компьютер, к которому привязан чип. Однако даже такое развитие событий пока маловероятно.

Ранее сообщалось, что первый человек смог управлять мышкой на компьютере силой мысли.