Ношение гаджетов в зоне СВО предложили считать дисциплинарным проступком

Нарушение запрета на ношение электронных гаджетов в ходе исполнения обязанностей военной службы будет приравниваться к дисциплинарному проступку. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на поправки, которые поддержали в Государственной Думе.

Уточняется, что в данном случае речь идет о запрете на ношение приборов и техники «бытового назначения» солдатами в ходе исполнения своей обязанности, так как подобные гаджеты могут передавать геолокационную информацию противнику, а также распространять аудио-, видео- и фотоматериалы. Подчеркивается, что за нарушение этого правила участников СВО на территории Украины было предложено наказывать дисциплинарным арестом на срок до 10 суток.

Известно, что поправки были поддержаны Думой и внесены в проект закона «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО».

Ранее в украинских ВС сообщили о повреждении склада в результате удара по Одессе.