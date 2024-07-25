С февраля 2022 года Украина получила помощь на общую сумму почти в 90 миллиардов долларов, а в этом году эта цифра перевалит за отметку в 100 миллиардов. Такие данные были опубликованы министерством финансов страны.

Там же уточнили, что в 2024 году от международного сообщества в качестве поддержки в бюджет поступило еще 16 миллиардов долларов. При этом, в опубликованном послании отмечается, что в текущем году партнеры окажут всю заявленную помощь, которая исчисляется 38 миллиардами долларов. Несмотря на внушительную на финансовую подпитку, экономика Украины находится в бедственном положении. По прогнозу экономистов, в недалекой перспективе страну может ожидать дефолт.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины намеревались предпринять атаку на Белгород. Об этом российским военным рассказал один из оказавшихся в плену противников. С его же слов, командование дало разрешение на совершение различных бесчинств на территории нашей страны.