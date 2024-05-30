Итальянец Джанлука Делль'Анна рассказал RT , почему предпочел остаться в России и чем его так пугала Европа. Сейчас иностранец оформляет российское гражданство, даже не думая о возвращении в родные края.

Россия стала для итальянца родной по простым причинам: здесь поддерживают традиционные ценности, больше свободы и открытости, нежели в Европе. За свою жизнь Джанлука побывал в разных странах, но прикипел душой именно к России и ее людям. К тому же, в Екатеринбурге он встретил любовь своей жизни. Пара какое-то время пожила в Италии, но в итоге все-таки вернулась.

«На самом деле в России сейчас жизнь гораздо спокойнее и безопаснее, чем в Европе. Здесь больше уважения к детям, старикам и природе. Россияне ценят обычную, стабильную жизнь, в которой важны дружеское отношение и взаимопомощь. Мои друзья сейчас тоже уезжают из Италии. Ну кому понравится, гуляя по Милану, то и дело сталкиваться с какими-то мужиками в юбке и на каблуках? Мне эта система не подходит. Я простой человек, который любит жить спокойно и которому важны любовь, дружба, отношения, природа. Я здесь спокоен, потому что вижу, что тут важны дети, родители, природа», — рассказал будущий россиянин.

Итальянец за десять лет не привык только к еде. Он обожает голубцы, холодец и блины, а также многие супы. Однако как итальянцу ему важно относиться к еде как к ритуалу, в этом пока имеется явное различие. Впрочем, даже при санкциях Джанлука умудряется найти сыры и качественные продукты, сравнимые с итальянскими.

По словам иностранца, в России дешевле, нет дискриминации, а многие сказки, о которых говорили в Европе о РФ, вообще не подтвердились. Тем временем на его родине распространяется пропаганда нетрадиционных ценностей, за которые ему и его знакомым уже стыдно. К тому же, страна активно потакает интересам США.

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