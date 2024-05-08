Семейная пара из Германии переехала в Россию, несмотря на уговоры родственников-русофобов

В начале 1990-х Елена Максимова уехала в Германию, но все больше ощущала потребность вернуться в Россию. Ей удалось это сделать лишь спустя годы благодаря мужу-немцу, который оказался не против остаться навсегда в Краснодарском крае, пишет RT .

Максимова родилась в Казахской ССР, а в Германии попытала удачу в 1993 году. Найти работу с советским дипломом было сложно: требовалось сдавать массу экзаменов и подтверждать свои знания. Этого ей в Берлине сделать не дали, ведь правила запрещали сдавать экзамены людям без немецкого гражданства или ВНЖ. Процесс затянулся на годы, пока в 2000-х женщину все же не заставили отречься от прежнего паспорта в пользу гражданства ФРГ.

Решение не было ошибкой, ведь в итоге Максимова получила высокооплачиваемую работу, смогла купить дом и машину. Вскоре на предприятии она познакомилась с 58-летним немцем Аки Биндером. Их роман вылился в брак, а вскоре и в заветный переезд в Россию. Как оказалось, иностранец ранее остался в восторге от поездки в РФ.

При этом вся семья со стороны Биндера была против: они не любили русских и даже запрещали Аки встречаться с ними. Когда он сделал всем объявление о переезде в РФ, все пребывали в замешательстве и шоке.

«Я получила свое гражданство обратно. Муж получил РВП и сейчас готовится сдавать тесты по русскому языку — очень интенсивно занимается. Я устроилась работать в бактериологическую лабораторию. Я Германии за все благодарна: и за язык, и за культуру, и за опыт работы. Но дело в том, что у меня все время была тоска непреходящая, я каждый год ездила в Россию, навещала родителей и хотела тут остаться», — объяснила Максимова.

По словам собеседницы канала, для немцев русские «своими не станут». Она познала все трудности жизни в Германии, осталась ей благодарна, но никогда не хотела бы повторять этот опыт. Сейчас впереди счастливая жизнь с мужчиной, который помог вернуться на Родину и обустроиться. Сам Аки стал православным и даже отмечал, что готов выступить на СВО.

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