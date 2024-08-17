Итальянская RAI отозвала журналистов, незаконно попавших в Курскую область

Итальянская телерадиокомпания RAI вернула на родину репортеров Стефани Баттистини и Симони Трайни. что накануне незаконно оказались в оккупированной ВСУ части Курской области, сообщил генеральный директор медиа Роберто Серджио.

По его словам, это было сделано «исключительно для того, чтобы гарантировать их безопасность и личную защиту».

При этом, как уточняется в материале итальянской телерадиокомпании, Стефани Баттистини и Симони Трайни вернутся в Италию «временно».

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.