Итальянский инженер Петрициоли уехал в Россию от зверских угроз и русофобии

Итальянский инженер Джованни Петрициоли столкнулся с агрессией из-за пророссийской позиции и решил, что его жизнь лучше сложится на просторах России. О своей истории и обстановке на родине иностранец рассказал RT .

После СВО итальянец и его семья заняли непопулярную в Европе позицию, которая вызвала гнев у многих соотечественников. По словам Петрициоли, доставалось и его старшей дочери в школе: ровесники устраивали травлю, сравнивали девочку с «проституткой» и даже угрожали поджечь ее дом. Сам инженер работал с компаниями из стран БРИКС, где также столкнулся с непониманием.

Когда случаев русофобии стало еще больше, итальянец понял, что ему пора попытать удачу в стране, где его не осудят за гражданскую позицию. Тогда он заключил контракт с краснодарской фирмой по строительству заводов и агрокомплексов. Также он стал курировать контракты с иностранными компаниями.

Семья выставила все на продажу в Италии, старших детей Петрициоли отправил в Австралию. Сам обустраивается в России и считает, что вернется на родину только в качестве туриста.

Ранее сообщалось, что актер Фидаров отказался прощать сбежавших из страны артистов-русофобов.