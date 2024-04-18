Итоги фестиваля «Первенство Триумфаторов» подвели в Московской области

В Подмосковье подвели итоги фестиваля «Первенство Триумфаторов», его провели для людей с ограниченными возможностями здоровья в марте в Пушкинском округе в честь 10-летия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Праздник спорта организовала областная общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке областного Министерства информационных и социальных коммуникаций, Министерства социального развития Московской области, Министерства здравоохранения Московской области, Министерства физической культуры и спорта Московской области. Кроме того, помощь в организации также оказали волонтеры.

«Мы с большим удовольствием поддерживаем такие мероприятия. Спасибо организаторам за то, что вы делаете. Особые слова благодарности я хотела бы выразить председателю правления Московской областной общественной организации инвалидов „Колесница“ Игорю Гундерову за помощь нашим ребятам, которые вернулись из зоны СВО», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В фестивале приняли участие порядка 50 человек из Подмосковья, Москвы и Белоруссии. Они состязались в настольном теннисе и дартсе, а также принимали участие в различных спортивных мастер-классах. Для них также организовали встречи с членами паралимпийской сборной России, гостями и участниками соревнований Олимпиады в Сочи, провели развлекательную программу и не только.

«Приятно, что подключился и бизнес — торгово-развлекательный центр «Акварель» предоставил площадку для проведения массовых мероприятий. Взаимодействие власти, общественности, волонтерского сообщества, бизнеса — это очень здорово. И такому тренду мы постараемся следовать и в будущем», — отметил Игорь Гундеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.