«Итоги года» с участием Путина посмотрели рекордные 17 млн зрителей

Трансляция «Итогов года» с участием Владимира Путина, совмещающая пресс-конференцию и прямую линию, собрала 17 миллионов зрителей старше четырех лет. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии 19 декабря успел ответить на десятки вопросов репортеров в студии Гостиного двора в Москве и простых россиян. Речь шла обо всем: экономике, мигрантах, работе спецслужб, международной повестке и, конечно же, основной темой стало обсуждение проводимой Россией спецоперации на Украине. Мероприятие транслировали ведущие федеральные СМИ РФ.

Как пишет издание, показатель аудитории в 17 млн человек стал рекордным для Путина за последние три года.

«Для сравнения, в декабре 2023 года телеаудитория аналогичного события составила 16,3 миллиона человек», — сообщает издание.

В Mediascope напомнили, что в декабре 2021 года итоговую пресс-конференцию лидера страны посмотрели 16,8 млн российских жителей. А в 2022 году прямая линия с участием Путина и вовсе не проводилась.

Ранее сообщалось, что задавший вопрос Путину журналист NBC Симмонс сбежал с прямой линии с рюкзаком за плечами.