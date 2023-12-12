Итоги конкурса профессионального мастерства для диспетчеров подвели в Подмосковье

Московская областная станция скорой медицинской помощи подвела итоги конкурса профессионального мастерства для диспетчеров. Так, в конкурсе приняли участие почти пятьдесят диспетчеров, в результате испытаний были определены трое лучших. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

По результатам всех пройденных испытаний победителем стала Анастасия Тоом — фельдшер по приему вызовов Балашихинский подстанции, второе место заняла Ирина Савоськина — фельдшер по приему вызовов Раменской подстанции, а третье — Ирина Тернавская — фельдшер по приему вызовов Лобненской подстанции.

Ожидается, что в ближайшее время на Московской областной станции скорой медицинской помощи состоится подведение итогов конкурса профессионального мастерства для врачей, фельдшеров, медицинских сестер и медицинских братьев.

Ранее глава региона Андрей Воробьев заявил, что продолжается активная работа по модернизации первичного звена и стационаров.