Итоги профессиональной премии для медработников подвели в Подмосковье

Победителей премий «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» определили в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что по итогам проведенных конкурсных испытаний победителями стали 150 человек, из них 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев. Примечательно, что больше всего победителей — 36 человек — на Московской областной станции скорой медицинской помощи, 10 — в Пушкинской больнице им. проф. Розанова В.Н., по 6 — Ногинской и Истринской больницах.

Первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова подчеркнула, что данную профессиональную премию проводят для специалистов уже второй год, а в этом году расширили перечень специальностей — добавили врачей-хирургов и врачей-онкологов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.