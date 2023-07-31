Итоги работы первой смены «Мыслить» подвели на форуме «Территории смыслов» в Солнечногорске

Накануне 350 представителей молодежи от 18 до 35 лет подвели итоги работы первой смены «Мыслить» Всероссийского молодежного форума «Территории смыслов» в подмосковном Солнечногорске.

Отмечается, что за время смены участники посетили десятки лекций и мастер-классов, встретились с ключевыми спикерами, которые обсудили с участниками проблемы современного образования, определили структурные элементы российского мировоззрения, обозначили уникальные возможности для их самореализации.

В рамках деловой программы молодые философы, социологи, преподаватели гуманитарных дисциплин, ученые и историки со всей России создавали инструменты по поиску новых идей для всех, кто создает продукты и проекты в области медиа, госуправления, общественных отношений, культуры, технологий, образования и воспитания. Важная часть заезда — формирование образа будущего России.

«Не устану повторять, что „Сенеж“ — это, прежде всего, люди. Подобно первопроходцам, именно вы открыли новую территорию, наделив ее новыми смыслами. Вы зарядили это место своей энергией, своими знаниями, мыслями. За эти пять дней заложили фундамент не только для последующих смен, но и для будущего нашей страны», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На форуме были организованы дополнительные направления, транслирующие ценности российского государства среди молодежи. В этом году представлено четыре направления: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество».

У каждого участника смены был шанс реализовать свою инициативу посредством участия в конкурсе Росмолодежь.Гранты. Максимальная запрашиваемая сумма гранта на первой смене составила 500 тысяч рублей. По итогам публичной защиты конкурса перед экспертным сообществом рекомендованы к получению гранта два участника: Дерябин Владислав из Самарской области с просветительским проектом «Знание в школы», а также Агаджанян Давид из Краснодарского края с проектом «Выездные культурно-исторические экскурсии „По следам героев“.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул необходимость разговаривать с молодежью на одном языке.