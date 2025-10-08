Итоги работы, планы и анонсы: в Серпухове прошло оперативное совещание

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел плановое рабочее совещание, в рамках которого были рассмотрены ключевые вопросы развития муниципалитета.

В ходе совещания подвели итоги текущей работы и сообщили о дальнейших планах. Так, в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с начала 2025 года в округе установили три проекционных светофора, отремонтировали дорожное полотно на шести участках, смонтировали более 2,8 км защитных ограждений и нанесли 12052 м² дорожной разметки.

До конца года планируется выполнить ямочный ремонт на площади 2 000 м², установить 340 дорожных знаков, 74 светофора и устройства проекции пешеходных переходов.

Подготовка к отопительному сезону проведена на 70 котельных, 28 ЦТП и 314,5 км тепловых сетей, где выполнены планово-предупредительные ремонты, гидравлические испытания и пробные топки. Подача тепла в социальные объекты осуществляется в штатном режиме. На обращения о завоздушивании специалисты реагируют оперативно.

В ходе совещания было анонсировано ряд мероприятий. В октябре запланированы первый форум актива в школе №17 и матч Чемпионата Национальной студенческой хоккейной лиги на ледовой арене в поселке Пограничный 11 октября в 17:30.

В совещании приняли участие руководители структурных подразделений администрации. Мероприятия подобного формата проходят ежедневно, чтобы ситуация в округе находилась под контролем.

