Итоги субсидирования растениеводства подвели в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области получило 64 заявки на участие в отборе по предоставлению субсидий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сельхозтоваропроизводители региона могли подать заявку на получение субсидий по нескольким приоритетным направлениям агропромышленного комплекса на поддержку производства картофеля, овощей открытого грунта, а также элитного семеноводства на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. По результатам рассмотрения заявок было поддержано 63 заявки (98,4%).
«С победителями отбора заключены соглашения для предоставления субсидий общей суммой более 410 миллионов рублей. Всего Министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджета. Господдержка позволяет увеличивать количество производителей и снижать убытки аграриев при низком урожае», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.