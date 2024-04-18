Итоги субсидирования растениеводства подвели в Московской области

«С победителями отбора заключены соглашения для предоставления субсидий общей суммой более 410 миллионов рублей. Всего Министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджета. Господдержка позволяет увеличивать количество производителей и снижать убытки аграриев при низком урожае», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.