Россиянка побывала в Норвегии и описала местных женщин одной фразой

Российская туристка, посетившая Осло, столицу Норвегии, поделилась своими впечатлениями в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен». Она отметила, что местные женщины могут вызывать неловкость своим поведением.

Автор статьи обратила внимание на то, что норвежские женщины не испытывают никакого смущения. Они просто живут своей жизнью и не боятся быть собой. Однако иногда их поведение может показаться неуместным и даже неприличным, как отметила путешественница.

«Например, могут позволить себе сидеть в платье или юбке с раскинутыми ногами или ехать на велосипеде, не переживая за то, что юбка задирается и видно белье», — пояснила россиянка.

Жительница России отметила, что в Норвегии женщины стремятся быть собой и принимают себя такими, какие они есть, независимо от внешности и размеров. По ее словам, несмотря на то, что в этой скандинавской стране спорт является частью культуры, там можно встретить крупных и неухоженных женщин. Более того, они часто употребляют алкоголь, не бреют подмышки, покупают цветы себе сами и совершенно не беспокоятся о своем возрасте.

«Женщины в Норвегии не закрашивают седину и не делают пластических операций, чтобы скрыть морщины. Мне кажется, что нам в России за подобное поведение будет неловко, а для норвежек это в порядке вещей», — добавила российская путешественница.

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