Иван Ургант опубликовал первое обращение на своем новом YouTube-канале

Известный российский телеведущий Иван Ургант открыл новую площадку для общения со зрителями — личный канал на видеохостинге YouTube. Первое видео, в котором Ургант обращается к аудитории, было опубликовано на канале под названием «Живой Ургант».

В своем обращении телеведущий объяснил концепцию нового проекта. Он заявил, что на канале будут появляться видео, снятые во время путешествий его команды в рамках шоу «Живой Ургант».

«В общем, будем выкладывать то, что выкладывается. По такому принципу пойдем», — сказал Ургант, обозначив свободный формат будущего контента.

В первом же ролике Иван Ургант также не упустил возможность поздравить всех россиян с наступающим Новым годом. Запуск YouTube-канала знаменует собой новый этап в интернет-активности телеведущего и его команды, предлагая зрителям альтернативную площадку для просмотра авторского контента.