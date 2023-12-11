Ивантеевский лесопитомник подготовил около двух тысяч елок для продажи жителям Подмосковья

Ивантеевский лесопитомник подготовил для продажи жителям Московской области почти две тысячи елок, сообщили в областном Минимуществе. Новогодний базар начинает работать в эту среду.

Покупатели смогут приобрести как небольшие деревья с комом земли высотой от 1 до 1,5 метра, так и традиционные спиленные ели высотой от 2 до 4 метров.

«В этом году Ивантеевский лесопитомник подготовил около двух тысяч красивых новогодних елей, в их числе и обыкновенные зеленые и более декоративные колючие голубые — от офисных вариантов до царственных для улиц и площадей», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Отметим, что выбрать подходящее дерево можно будет в подготовленном закрытом павильоне. Подробности можно найти здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.