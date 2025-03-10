Ивлеева и ее супруг улетели в неожиданное место

Ведущая и блогер Анастасия Ивлеева показала, где проводит с супругом Филиппом Бегаком долгожданный отпуск. Об этом пишет KP.RU.

Анастасия Ивлеева отпраздновала 34-летие на Алтае, куда приехала с супругом Филиппом. Судя по опубликованным кадрам с отпуска, возлюбленный окружает блондинку заботой и любовью. Пара снялась на фоне холодной воды в куртках, оба при этом улыбались, несмотря на пасмурную погоду.

«Филиппинец передает вам благодарность… У нас и правда тут крутая компашка. Огромный привет с Алтая!» — шутливо подписала снимок Ивлеева.

Ивлеева также поздравила всех дам с 8 марта и пожелала оставаться собой, не боясь проб и ошибок.

Напомним, Ивлеева держала в тени личную жизнь долгое время после развода с рэпером и скандала с голой вечеринкой. 10 декабря 2024 года она заявила, что вышла замуж. Позже выяснилось, что ее вторым супругом стал Филипп Бегак — ведущий и дальний родственник братьев-режиссеров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.

Ранее Shot сообщал, что Настя Ивлеева после нескольких неудачных попыток смогла продать подмосковный дом.