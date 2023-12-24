Ивлеева извинилась за «голую вечеринку», а все заработанные деньги отправит на благотворительность

Российский блогер Анастасия Ивлеева принесла извинения в соцсетях за устроенную в клубе в центре Москвы так называемую голую вечеринку, признавшись, что рэпера Vacio, что пришел туда в одном носке на детородном органе, предупреждали, что так вести себя неприемлемо.

Ивлеева подчеркнула, что эпер не внял просьбам организаторов вечеринки, взяв ответственность на себя. Кроме того, со слов блогера, все вырученные от увеселительного мероприятия денежные средства будут потрачены на благотворительность.

Помимо сказанного телеведущая выразила благодарность правоохранителям за приезд на вторую вечеринку. Благодаря этому, как призналась Ивлеева, она была избавлена от угроз повторения ошибок первой вечеринки днем ранее.

Напомним, вечеринка Насти Ивлеевой в «голом» стиле стала одним из главных перфомансов уходящего года, успев наделать огромное количество шума всего лишь за сутки. Пользователи социальных сетей активно обсуждают практически отсутствующие наряды Димы Билана, Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Ксении Собчак, Анны Асти, самой виновницы торжества и многих других.