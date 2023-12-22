Полиция изъяла записи с камер: кадры с вечеринки в клубе Mutabor шокировали общественность

Вечеринка Насти Ивлеевой в «голом» стиле стала одним из главных перфомансов уходящего года, успев наделать огромное количество шума всего лишь за сутки. Пользователи социальных сетей активно обсуждают практически отсутствующие наряды Димы Билана, Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Ксении Собчак, Анны Асти, самой виновницы торжества и многих других.

Это мероприятие вызвало возмущение общественности, а особенно внимательные заметили там пропаганду ЛГБТ.* По данным СМИ, полиция уже изъяла кадры с вечеринки для изучения и дальнейшей проверки. Предлагаем вспомнить, что правоохранители на них увидят.

60-летняя певица Лолита Милявская никогда не отличалась какими-либо комплексами, поэтому ее присутствию на развратной тусовке не удивился никто.

Фото: [ Социальные сети ]

Еще одной гостьей стала скандально известная журналистка и блогерша Ксения Собчак.

Фото: [ Социальные сети ]

Однако главной звездой вечеринки стал рэпер Vacio, который предпочел из одежды оставить только один носок, но надет он был не на ногу, а на причинное место. За неподобающий внешний вид он уже получил арест на 15 суток.

Фото: [ Социальные сети ]

Ранее в Госдуме придумали, как наказать участников разврата в клубе Mutabor.