Уложили мордой в пол: «Паук» с музыкантами «Коррозии металла» задержаны силовиками в Нижнем Новгороде

По предварительной информации, группа выступала в местном клубе «Ненависть». В какой-то момент в зал ворвались силовики и сразу же уложили всех посетителей, включая музыкантов, лицом в пол.

«По словам фанатов, помимо членов группы были также задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики, а также находящихся в наркотическом опьянении», — приводится в публикации.

Официальные причины визита силовиков в клуб и задержания людей пока не известны. Информации от официальных источников пока не поступало.

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