Уложили мордой в пол: «Паук» с музыкантами «Коррозии металла» задержаны силовиками в Нижнем Новгороде
Фото: [Медиасток.рф]
Фронтмен рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий с музыкантами музыкального коллектива задержаны полицейскими в Нижнем Новгороде, передает Shot.
По предварительной информации, группа выступала в местном клубе «Ненависть». В какой-то момент в зал ворвались силовики и сразу же уложили всех посетителей, включая музыкантов, лицом в пол.
«По словам фанатов, помимо членов группы были также задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики, а также находящихся в наркотическом опьянении», — приводится в публикации.
Официальные причины визита силовиков в клуб и задержания людей пока не известны. Информации от официальных источников пока не поступало.
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