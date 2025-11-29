Из 1992 года возвращаются тройные суммы: кто сможет претендовать на сгоревшие вклады СССР

В федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено почти ₽5 млрд для компенсации вкладов, потерянных после распада СССР. Об этом сообщила агентству « Прайм » юрист Евгения Безмаленко.

На 2026 год запланировано около ₽1,66 млрд, на 2027 год — примерно ₽1,6 млрд, на 2028 год — порядка ₽1,56 млрд. Такие данные привела эксперт. Размер компенсаций зависит от года рождения вкладчика. Гражданам, родившимся в 1945 году и ранее, а также их наследникам, положена сумма в тройном размере остатка на счете по состоянию на 1 января 1992 года. Если часть средств была снята раньше, итоговая выплата уменьшается. Это уточнила Безмаленко.

Для граждан, родившихся с 1946 по 1991 год, предусмотрен двукратный коэффициент компенсации, также с учетом ранее снятых денег. Такой норматив привела юрист.

Отдельно указано исключение: выплаты не осуществляются по счетам, закрытым в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года. На это обратила внимание Безмаленко. Наследники могут получить компенсацию независимо от возраста владельца вклада на момент смерти, при этом выплата не уменьшается на сумму пособия на погребение. Такой порядок пояснила эксперт.

Окончательные правила компенсаций устанавливаются правительством России, добавила юрист.

