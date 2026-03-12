Из глыбы угля и пламени: в России хотят создать памятник женщинам-шахтерам

В России может появиться монумент, посвященный женщинам-шахтерам, которые в годы Великой Отечественной войны заменили ушедших на фронт мужчин и спускались в забой. С идеей выступил скульптор Василий Селиванов. Как сообщает Life.ru , художник оказался готов взяться за работу после знакомства со спецпроектом издания «Фронт под землей», рассказывающим о героическом труде женщин в угольных шахтах в военные годы.

Селиванов признается, что тема женщин в забоях его глубоко тронула. По его мнению, это та самая история, которая давно ждала своего художественного воплощения.

«Я бы действительно сделал памятник с большим удовольствием из глыбы угля, прям такой вот одной огромной глыбы, из которой выступает фигура женщины, достаточно хрупкой. И главное, что она держит в руке огонь — живое пламя или лампаду как символ тепла, жизни и надежды», — Василий Селиванов.

Он отметил, что особенно важно показать сочетание внешней хрупкости и внутренней силы. В годы войны женщины трудились не только в полях и у станков, но и в забое — в темноте, холоде и на большой глубине, добывая уголь для нужд фронта.

Мастер убежден, что такой памятник должен стоять там, где память о шахтерском труде особенно сильна и сегодня. Наиболее подходящими местами скульптор назвал Кузбасс или Донбасс — регионы, которые веками держали на себе индустриальную мощь страны.

Селиванов назвал подвиг женщин в шахтах «скрытым пластом», который необходимо поднять на поверхность. Он подчеркнул, что это важно не только как знак уважения к прошлому, но и как урок достоинства для будущих поколений.

Пока идея существует в виде эскиза и слов мастера, но история, рассказанная в спецпроекте, уже нашла живой отклик в творческих кругах. Осталось дождаться, найдутся ли меценаты и поддержка властей, чтобы глыба угля обрела черты женщины, подарившей стране свет в самые темные годы.

