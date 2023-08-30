АТОР: Лесной пожар в Геленджике не затрагивает туристическую зону

Эксперт Сергей Ромашкин рассказал, что туристы не обращались в АТОР с просьбой об оказании помощи с выездом или переселением. Также нет информации, чтобы люди начали самостоятельно экстренно выезжать из курортного города или менять место жительства. Эти факты позволяют сделать вывод, что лесной пожар в Геленджике не затрагивает туристическую зону.

О пожаре стало известно во вторник, 29 августа. Согласно последним данным, площадь возгорания составляет приблизительно 15 га. Огонь достигает вершины горы. Отмечается, что спасатели всю ночь ликвидировали возгорание. Было задействовано два вертолета.

Очевидец рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что животным местного зоопарка «Сафари-Парка» угрожала опасность. Ночью был ураганный ветер, поэтому огонь распространялся стремительно быстро. Согласно последним данным, животные в безопасности.

О причинах пожара интернет-издание «Подмосковье сегодня» писало ранее.