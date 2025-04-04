Из ЯНАО бойцам СВО передали еще один УАЗ

Как пояснили в региональной думе, УАЗ стал подарком и помощью бойцам СВО. К парламентарию обратился командир взвода стрелковой роты снайперов с позывным «Шаман».

На призыв о помощи откликнулись, а также отметили, что автомобиль начинили гуманитарной помощью. В полной укомплектации машину отправили в зону специальной операции.

Теперь военные получат дополнительные окопные свечи, самодельные сухие души, продукты и другие предметы, отвечающие нуждам на службе в полевых условиях. Также передадут и детектор БПЛА.

Ранее сообщалось, что вандалы в Приморье осквернили могилы бойцов СВО