Из ЯНАО бойцам СВО передали еще один УАЗ
Ямальский депутат Яунгад приобрел УАЗ для бойцов СВО
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Депутат окружного парламента Эдуард Яунгад приобрел УАЗ, чтобы отправить в помощь участникам спецоперации, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Как пояснили в региональной думе, УАЗ стал подарком и помощью бойцам СВО. К парламентарию обратился командир взвода стрелковой роты снайперов с позывным «Шаман».
На призыв о помощи откликнулись, а также отметили, что автомобиль начинили гуманитарной помощью. В полной укомплектации машину отправили в зону специальной операции.
Теперь военные получат дополнительные окопные свечи, самодельные сухие души, продукты и другие предметы, отвечающие нуждам на службе в полевых условиях. Также передадут и детектор БПЛА.
Ранее сообщалось, что вандалы в Приморье осквернили могилы бойцов СВО