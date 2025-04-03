Вандалы в Приморье осквернили могилы бойцов СВО

На кладбище в селе Хороль Приморского края были обнаружены факты вандализма в отношении могил участников специальной военной операции и мирных жителей. Об этом сообщил Алексей Губайдуллин, глава Хорольского муниципального округа, в своем телеграм-канале.

Он отметил, что по этому инциденту сразу же было открыто уголовное производство, и сотрудники правоохранительных органов активно работают над тем, чтобы установить все детали случившегося и найти виновных.

«К сожалению, мы стали свидетелями ненавистного акта осквернения захоронений наших земляков на кладбище села Хороль», — сообщил Губайдуллин в видеообращении.

В том же видео он сообщил, какие именно надругательства были совершены над захоронениями погибших военнослужащих и мирных жителей.

«Много памятников завалено, разбиты портреты», — добавил глава округа.

Ранее сообщалось, что вандалы сожгли в Крыму могилу погибшего на СВО журналиста издания «Известия» Александра Федорчака.