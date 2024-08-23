Из лестного пожара в Домбае спасли 236 человек

Специалисты МЧС России спасли 236 человек из лесного пожара в Домбае Карачаево-Черкессии. В районе открыт пункт временного размещения. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Спасатели вывели людей на безопасное расстояние по расчищенной дороге к озеру Туманлы-Кель. Отмечается, что в числе эвакуированных 43 ребенка.

«Всего на месте работает группировка сил и средств в количестве 219 человек, 54 единицы техники, от МЧС России 108 человек, 20 единиц техники», — поделились сотрудники ведомства.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что несколько регионов России находятся под угрозой возникновения лесных пожаров. Пятый класс опасности установили в Мурманской и Архангельской областях, а также на Северном Кавказе и ЮФО.

Ранее сообщалось о том, что пятеро пожарных попали в реанимацию после тушения пожара в Пролетарске Ростовской области. Пострадал 41 специалист, им оказывают помощь врачи из областных медицинских учреждений.