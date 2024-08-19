После тушения крупного пожара в Ростовской области пять пожарных попали в реанимацию

Во время тушения пожара на промскладе в Пролетарске Ростовской области пострадал 41 пожарный, а пятеро из них находятся в реанимации. Об этом сообщил на своей официальной странице глава региона Василий Голубев.

В минувшее воскресенье глава Ростовской области сообщал, что после отражения атаки БПЛА осколки упали на территории промышленных складов, после чего там вспыхнуло дизельное топливо. В связи с инцидентом в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Помощь пострадавшим оказывают медики из областных медицинских учреждений. Глава региона поручил главе местного минздрава держать на личном контроле процесс оказания нужной помощи пожарным.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области пенсионерка случайно устроила серьезный пожар. Пожилая женщина допустила неосторожность при обращении со свечкой, а распространившийся от нее огонь пришлось тушить сотрудникам МЧС.