Из Минска в МОССАД: Биньямин Нетаньяху назначил новым главой разведки выходца из Белоруссии

Во главе одной из самых могущественных разведок мира встанет человек с уникальной биографией. Биньямин Нетаньяху утвердил кандидатуру 48-летнего Романа Гофмана на пост директора МОССАД. Смена руководства намечена на июнь 2026 года, когда истечет срок полномочий действующего директора Давида Барнеа.

Будущий руководитель МОССАД родился в Белоруссии и репатриировался в Израиль подростком в 1990 году. Его путь на вершину начался не в кабинетах, а на поле боя — с службы в бронетанковых войсках. Блестящая военная карьера, отмеченная званиями бригадного, а затем генерал-майора, привела его к должности военного секретаря премьер-министра.

Критическим моментом в его жизни стал теракт 7 октября 2023 года, в ходе которого Гофман получил ранения. Этот опыт, по мнению наблюдателей, мог сыграть решающую роль в выборе Нетаньяху, который ищет руководителя, лично понимающего новые вызовы безопасности Израиля. Назначение Гофмана продолжает традицию, когда во главе «Моссад» оказываются выходцы из стран бывшего СССР.

Ранее в Израиле мальчик из российской семьи не выдержал буллинга от сверстников.