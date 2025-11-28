«Смеялись на похоронах»: российский школьник не выдержал буллинга от израильских сверстников

В израильских школах участились случаи жестокой травли детей из семей российских релокантов, пишет LIFE со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, 14-летний мальчик, переехавший с семьей из России в Ноф-ха-Галиль четыре года назад, свел счеты с жизнью после систематических издевательств одноклассников.

Несмотря на то что ребенок знал иврит, его русский акцент и скромные завтраки, которые собирала мама, стали поводом для унижений со стороны сверстников.

Как отмечает Mash, подростка регулярно травили за «русскость» и «бедность». Кроме того, издевательства достигли такого масштаба, что одноклассники выкладывали унизительные видео с ним в TikTok.

Несмотря на жалобы матери в школьную администрацию, никакие меры по разрешению ситуации не применялись. Телеграм-канал отметил, что одноклассники мальчика продолжили насмехаться над ним даже на похоронах.

В учебном заведении заявили, что не знали о ситуации, а в Министерстве образования Израиля не увидели связи между травлей и поступком подростка. Тетя погибшего настаивает, что издевательства имели четкую национальную подоплеку.

По данным Mash, подобные случаи в израильских школах не редкость — детей релокантов бьют стульями, не пускают в классы, отправляют сообщения с проклятиями и пожеланиями смерти.

