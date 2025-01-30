Из музея в Нидерландах похитили экспонаты на 6 млн евро
Из музея в Нидерландах похитили золотой шлем и три браслета на 6 млн евро
Фото: [flickr.com]
25 января 2025 года в Нидерландах трое злоумышленников похитили экспонаты из исторического музея Дренте в Ассене.
Стоимость похищенного составила 6 млн евро.
В тот период в музее проходила выставка, на которой были представлены более 600 древних экспонатов из золота и серебра, привезенных из музеев Румынии. Главным элементом экспозиции был золотой дакийский шлем. Кроме того, преступники украли три золотых браслета.
Министр иностранных дел Нидерландов пообещал вернуть сокровища Румынии.
По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции Нидерландов задержали троих человек.
Об этом сообщается на сайте полиции.
В настоящее время преступники находятся под стражей.
По словам правоохранителей, возможны новые задержания.
Ранее сообщалось о том, что нидерландская ING Group решила продать банковский бизнес в РФ.