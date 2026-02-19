В российском регионе семьям погибших участников СВО сократили выплаты

В Кемеровской области произошли изменения, которые больно ударили по семьям погибших участников специальной военной операции (СВО), сообщил портал NGS42.

По информации издания, региональные власти скорректировали меры социальной поддержки и сократили выплаты родственникам в три раза. Теперь вместо 3 млн рублей семья получит только 1 млн рублей.

Постановление подписал первый заместитель губернатора региона Андрей Панов. Таким образом, в документе пересмотрен пункт о выплате в случае гибели бойца — каждому члену семьи предусмотрена равная доля, но сумма уменьшена.

Напомним, с 2022 года в Кузбассе действовала норма о 3 млн рублей. Новая редакция правил вызвала недоумение у жен и матерей погибших российских бойцов. Некоторые из них уже направили запросы в ведомства с просьбой объяснить причины такого решения. Порядок получения выплаты формально не изменился — заявление может подать любой член семьи с законными основаниями.

Ранее сообщалось, что в Курганской области наказали чиновников за нарушение прав ветерана спецоперации.