Из огня да в море: модель из ХМАО выбралась из ОАЭ через Оман

Модель из Нижневартовска Ксения Сухинова, обладательница титула «Мисс Мира», вернулась в Москву после вынужденного заточения в Дубае. Из-за закрытого воздушного пространства над ОАЭ маршрут пришлось прокладывать в обход — через Оман. Дорога заняла больше суток, а на границе багаж туристов проверяли таможенники в присутствии военных.

По словам Ксении, путь от Дубая до аэропорта Маскат занял семь часов, а всего в дороге она провела 27 часов. Женский праздник она встретила уже дома, в Москве.

Сухинова оказалась в числе тысяч российских туристов, застрявших в Эмиратах после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Первый вывозной рейс «Аэрофлота» отправился в Россию лишь в начале марта, пока остальные авиакомпании согласовывали перелеты.

В ожидании вылета звездная вартовчанка встретила в Дубае медиаменеджера и создателя московского глянцевого журнала Кристину Попутчик. Светские львицы провели вечер в новом ресторане, открытом российскими бизнесменами, где отведали морских ежей.

