«Из окна гостиничного номера своего»: молодую пару чуть не раздавило выкинутым телевизором

Неизвестный мужчина в Санкт-Петербурге выбросил телевизор из окна на людей, как сообщает Shot.

Устройство пролетело совсем рядом с молодой парой, стоявшей во дворе дома на Пейзажной улице. Нарушителя порядка, оказавшегося местным жителем, задержала полиция при попытке бегства из квартиры.

Мужчина сказал, что это его судьба и его телевизор, подразумевая, что он вправе решать, что и куда ему стоит кидать. Однако сотрудники правоохранительных органов с ним не согласились. Мужчина задержан.

«Из окна гостиничного номера своего»; «Реклама надоела или новости не понравились»; «Смешно, что он еще из квартиры убежать пытался, как спалившийся школьник, который кидался пакетами с водой», — посмеялись в комментариях россияне.

Ранее сообщалось, что двое детей в Котельниках выпали из окна, облокотившись на москитную сетку.