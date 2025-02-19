Из петербургского СИЗО «Кресты» захотели сделать концертно-музейную площадку

Музей «добра и зла» стоит создать в «Крестах», где долгое время находился следственный изолятор. Так считает бизнесмен Евгений Финкельштейн, который совершит попытку выкупить здание. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

Финкельштейн владеет корпорацией PMI, занимающейся организацией концертов, и примет участие в аукционе, на который выставлены знаменитые «Кресты».

«В случае покупки он планирует организовать там концертно-музейный кластер для больших мероприятий, выставок и так далее», — указал микроблог.

Сам бизнесмен пока не стал подтверждать всю эту информацию. Он только сообщил, что в «Крестах» должен будет появиться музей «добра и зла» и сам предприниматель приложит к этому руку.

Ранее сообщалось о том, что Новгородский музей-заповедник внес свой вклад в создание памятника в Москве. В российской столице планируют возвести монумент в честь 80-летия Победы. Для его отливки в Новгороде собрали почти 18 кг советских монет. Все они будут использованы при отливке памятника.