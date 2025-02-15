Новгородский музей собрал 18 кг монет СССР для памятника Победы в Москве

За девять месяцев работы Новгородский музей-заповедник собрал почти 18 килограммов монет времён СССР для создания памятника, посвященного 80-летию Победы. Об этом сообщила пресс-служба музея на своем сайте. Отмечается, что сбор начался в мае 2024 года, когда музей присоединился к всенародной акции «Живая память благодарных поколений».

В рамках мероприятия были изготовлены памятные знаки из сплава советских монет, которые символизируют подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. В Новгородской области были установлены специальные ёмкости для сбора монет в здании Присутственных мест в Кремле, а также в музейный филиалах в городах Валдае, Боровичах,а также Старой Руссе.

«Сотрудники Новгородского музея-заповедника совместно с представителями Всероссийского Общественного движения „Волонтеры Победы“ посчитали и взвесили монеты. Для создания сплава, из которого будет отлит памятник воинам-победителям, новгородцы собрали 17 килограммов 800 грамм», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в Москве на Поклонной горе появится третий памятник, созданный в рамках акции. Первый памятный знак был установлен в 2022 году в Минске в Парке Победы. Второй памятник был установлен в 2024 году в Брестской крепости в честь юбилея освобождения Белоруссии от фашистов.

Ранее сообщалось, что глава округа Пушкинский в Московской области провел совещание по подготовке к празднованию 80-летия Победы.