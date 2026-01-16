Из-под асфальта во дворе дома на Обводном канале в Петербурге начал бить кипяток

Во дворе жилого дома на Обводном канале, 203, в Адмиралтейском районе Петербурга возникла опасная ситуация: из-под асфальта прорывается кипяток. Об этом 16 января сообщили читатели издания « Фонтанка ».

«Парит, вода бьет через асфальт, лужа растет. Каждую неделю тут копает "Водоканал"», — рассказала жительница Елена.

По предварительной версии управляющей компании «Стиль Эксплуатация», инцидент мог быть связан с земляными работами, которые проводились на этом месте. Однако в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга» уточнили, что дефект обнаружен на бесхозной теплосети. Несмотря на это, устранять его будут специалисты «Теплосети» за счет собственных ресурсов.

На время ремонта одно из зданий отключат от отопления, но подача горячей воды сохранится. Сами работы по перекрытию и последующему возобновлению теплоснабжения лягут на управляющую компанию. В «Теплосети» отметили, что дефект находится на контроле, а на 17 января запланирована комиссия для определения перечня и сроков работ. Нормативный срок устранения такой неисправности составляет 8 часов.

