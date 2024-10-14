Из Подмосковья в зону СВО фура доставила гуманитарный груз

Недавно в зону проведения специальной военной операции был доставлен очередной гуманитарный груз для 242-го губернаторского полка, сформированного в Подмосковье в прошлом году. Эта помощь является частью масштабного гуманитарного проекта «Доброе дело», инициированного губернатором Андреем Воробьевым в 2022 году.

В рамках этой инициативы тысячи жителей Московской области объединили усилия для поддержки военнослужащих. Помощь включает не только материальные ресурсы, такие как спецтехника, обмундирование и продукты питания, но и моральную поддержку в виде писем от школьников региона.

Особое внимание в последней отправке было уделено техническому оснащению: для 242-го полка были доставлены усилители сигнала ROC-4 для беспилотных летательных аппаратов, что значительно расширяет их оперативные возможности.

Представитель полка выразил глубокую признательность Московской области за постоянную поддержку, особо отметив вклад заместителя председателя регионального правительства, министра информации и молодежной политики, а также директора телеканала «360» в обеспечении необходимым оборудованием.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула открытость проекта «Доброе дело» для всех желающих присоединиться к этой инициативе. Информация о текущих сборах и акциях доступна на специализированном веб-ресурсе. За время реализации проекта специальный транспорт «Доброе дело» совершил 153 гуманитарных рейса, доставив более 7 100 тонн грузов не только в зону проведения СВО, но и жителям приграничных Белгородской и Курской областей.