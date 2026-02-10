Более 13 тыс. пятиклассников Подмосковья написали диагностическую работу по математике

В написании работы принимали участие школьники, которые изучают математику на углубленном уровне. Она проводилась в компьютерном формате с использованием системы «ЕАИС ОКО». Учащимся нужно было за 45 минут выполнить восемь заданий разного уровня сложности.

Максимум баллов за контрольную — 10. При получении четырех баллов и более работа считается выполненной. Результаты контрольной будут известны до 24 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил технопарк «Исток – РТУ МИРЭА» во Фрязино и пообщался с его воспитанниками.