Из Рязанской области на службу в армию отправятся 700 срочников до конца года
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Из Рязанской области 700 срочников в возрасте от 18 до 30 лет отправятся служить в армию до конца года. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что треть срочников попадет в учебные части, где они получат военно-учетную специальность. Всего в ряды российской армии рамках осенней кампании отправятся 133 тыс. новобранцев.
Подчеркивается, что срочники не станут принимать участие в мероприятиях, связанных со спецоперацией на новых территориях.
Ранее в Генштабе заявили, что призывников не задействуют в СВО на Донбассе и в Новороссии.