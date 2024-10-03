Из Рязанской области на службу в армию отправятся 700 срочников до конца года

Из Рязанской области 700 срочников в возрасте от 18 до 30 лет отправятся служить в армию до конца года. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что треть срочников попадет в учебные части, где они получат военно-учетную специальность. Всего в ряды российской армии рамках осенней кампании отправятся 133 тыс. новобранцев.

Подчеркивается, что срочники не станут принимать участие в мероприятиях, связанных со спецоперацией на новых территориях.

Ранее в Генштабе заявили, что призывников не задействуют в СВО на Донбассе и в Новороссии.