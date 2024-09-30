Генштаб: призывников не задействуют в СВО на Донбассе и в Новороссии

Военные, призванные на службу, не будут привлечены к выполнению задач специальной военной операции (СВО) в новых регионах. С таким заявлением выступил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, сообщил ТАСС.

«Важно подчеркнуть, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут участвовать в выполнении задач СВО на новых территориях», — отметил он на пресс-конференции.

Вооруженные силы России в ходе весеннего призыва 2024 года дополнительно получили 150 тыс. новобранцев, сообщил Цимлянский.

Одной из особенностей осеннего призыва, который стартует 1 октября, станет возможность обжалования решений призывной комиссии в досудебном порядке, в том числе через портал «Госуслуги», сообщили в Генштабе. Также Владимир Цимлянский уточнил, что граждане будут получать уведомления о призыве через бумажные повестки. Призывники смогут получать их как лично под подпись, так и через заказные письма.

Ранее сообщалось, что в Госдуму хотят внести законопроект, позволяющий передавать пенсионные баллы родителям.