Из Рязанской области отправили еще 10 тонн гуманитарной помощи для Курской области

В Курскую область из Рязанской отправили еще 10 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщило 7info со ссылкой на главу региона Павла Малкова.

Уточняется, что в штабе общественной поддержки региона всего было собрано и направлено свыше 50 тонн гуманитарных грузов, что является только частью всей оказываемой помощи. Поддержку осуществляют местные власти, предприятия и организации, а также многие жители Рязани.

Ранее сообщалось, что также очередную партию гумпомощи отправили из Рузы в Курскую область.