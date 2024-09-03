Очередную партию гумпомощи отправили из Рузы в Курскую область
Фото: [пресс-служба администрации Рузского городского округа]
Молодежный центр Рузского округа отправил в Курскую область очередную партию гумпомощи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В состав груза вошли продукты питания, вода, медикаменты, теплая одежда, средства личной гигиены, спальные принадлежности, канцелярия.
Принести необходимые для жителей приграничья вещи может любой желающий. Пункт приема находится в Молодежном центре по адресу: улица Микрорайон, дом 10. Сортировкой и отправкой займутся волонтеры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что переселенцам из Курской области помогут трудоустроиться.