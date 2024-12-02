Турэксперт Ансталь назвала преимущества туров перед самостоятельным отдыхом

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, при приобретении пакетного тура авиабилеты обойдутся дешевле, в связи с чем иногда организовывать путешествие самостоятельно бывает невыгодно. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она уточнила, что лететь отдыхать на Кубу, Мальдивы или Шри-Ланку дешевле с пакетным туром, поскольку у туроператоров имеются собственные договоренности с авиакомпаниями, под них делают чартерные рейсы и, соответственно, эти чартерные рейсы обходятся дешевле.

По мнению турэксперта, в других случаях авиакомпании пытаются продавать все как регулярные рейсы, стоимость которых обходится дороже. Ключевой плюс покупки тура заключается в том, что также нет необходимости ни о чем переживать и думать, то есть не надо искать авиаперелет, решать вопросы с трансфером, заморачиваться со страховкой.

Ранее она назвала топ направлений для новогоднего отдыха семьей.