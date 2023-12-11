Из сектора Газа вывезли больше тысячи россиян

С начала эвакуации россиян с территории Палестины через КПП «Рафах» из зоны конфликта вывезли больше 1050 граждан России, а также их семьи. Всех россиян удалось благополучно доставить на территорию России, эвакуация проводилась с помощью спецбортов МЧС. Буквально на днях из Каира самолетом перевезли еще 100 человек.

Как рассказал МИД РФ, на территории Израиля, Египта и Палестины работают дипломаты и спасатели, которые прилагают все силы для оперативного завершения вывоза из сектора Газа и перевозки в Россию соотечественников.