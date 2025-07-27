Из Шереметьево отправляется первый авиарейс в Пхеньян

Билеты на первый рейс авиакомпании Nordwind по маршруту Москва — Пхеньян были выложены в продажу 18 июля. Уже через четыре дня все они были проданы, несмотря на не самую низкую цену почти в 45 тыс. руб. Планируется, что полеты будут выполняться по одному разу в месяц с вылетом из аэропорта Шереметьево. Обратно самолет будет вылетать через двое суток.

Регистрация на первый рейс до Северной Кореи уже завершена, в ближайшие минуты самолет должен уже взлететь. На этот рейс прошли регистрацию как граждане России, так и корейцы. Особенно он востребован у тех, кто лет за рубеж с деловыми целями.

«Еду в рабочую командировку, говорить о развитии городского транспорта», — поделился планами один из пассажиров по имени Николай.

Назад он планирует отправиться уже 29 июля. Время в пути составляет чуть более восьми часов.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили отправиться на новый пляжный курорт в Северную Корею. Курорт Вонсан расположен на восточном побережье Корейского полуострова, поездка на него происходит через Приморье. Все поездки предлагаются от лица аккредитованного туроператора, они рассчитаны на семь ночей и восемь дней. В программу визита в КНДР входит не только отдых на пляже, но и посещение столицы Северной Кореи Пхеньяна и знакомство с его достопримечательностями.