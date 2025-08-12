Из СИЗО на фронт: свердловского экс-чиновника, арестованного за взятку, отправили на СВО

Бывший начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Верхней Пышмы в Свердловской области Алексей Харламов, подозреваемый в получении взятки, отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО) вместо следственного изолятора (СИЗО), сообщило издание URA.RU.

Харламова задержали в конце января 2025 года, и с тех пор он находился под стражей. По неподтвержденной информации, арест чиновника может быть связан с уголовным делом, заведенным в отношении бывшего министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова.

Источник издания сообщил, что имя Харламова фигурирует в деле о закупках дорогостоящего оборудования для очистных сооружений.

