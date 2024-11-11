Из США вышлют рекордное количество нелегальных мигрантов

Дональд Трамп планирует провести операцию по высылке из страны нелегальных мигрантов. Она станет беспрецедентной по масштабу в истории Соединенных Штатов. Об этом сообщила представитель вновь избранного президента Кэролайн Ливитт. Ее слова привел ТАСС.

По ее утверждению, операция по противодействию незаконной миграции будет предпринята сразу же после инаугурации Трампа.

«В первый же день своего президентства, он собирается провести операцию по самой масштабной депортации нелегальных мигрантов в истории США», — указала Ливитт.

Она подчеркнула, что администрация Байдена уклонялась от обязанности защищать южные границы страны от проникновения в нее иностранцев. При Трампе Белый дом обратит на этот процесс самое пристальное внимание.

Ранее пресса сообщила, что Трамп хочет вернуть во власть Роберта Лайтхайзера, который является сторонником торговой войны с Китаем. Лайтхайзеру уже поступило предложение стать официальным представителем Трампа.