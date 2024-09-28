Из столовой взорвавшейся в Махачкале заправки спасли 14 человек

Из столовой автозаправочной станции в Махачкале, где вчера прогремел мощный взрыв, спасли 14 человек, сообщает телеграм-канал SHOT.

Известно, что из-за взрыва рухнула стена. Жертвами ЧП стали как минимум 10 человек. Еще могут находиться люди под завалами.

Напомним, взрыв на АЗС, расположенной в районе Хушетского поворота, произошел в пятницу, 27 сентября.

В Сети появились кадры с места происшествия. По словам очевидца, было два хлопка.

СУ СК РФ по Дагестану сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МЧС ликвидировали произошедший после взрыва пожар. Пострадавших продолжают доставать из-под завалов.

Ранее сообщалось о том, что после взрыва на АЗС под Махачкалой ограничили подачу газа.